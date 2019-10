Sevel: continua lo stop alla produzione e ora anche l’indotto va in stallo

ATESSA – Sevel, comunicata la sospensione dell’attività lavorativa causa mancata fornitura sui seguenti turni di lavoro: lunedì 14 ottobre 2019, 3° turno; martedì 15 ottobre 2019, 1° e 2° turno.

«Come annunciato nella precedente comunicazione, a causa del drammatico episodio dell’infortunio mortale nella Fca di Cassino, continua il blocco della produzione in Sevel anche nel turno di notte di oggi 14 ottobre e del primo e secondo turno del 15 ottobre, però sembra che ci siano spiragli che facciano presagire una prossima riapertura del reparto presse e di conseguenza il richiamo al lavoro delle maestranze Sevel e dell’indotto satellite. – spiega il sindacalista agnonese, Emanuele Cimone – Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Questo nonostante ci sia stato il dissequestro delle officine presse della FCA di Cassino con prescrizioni dettate dalla magistratura alla Asl di appartenenza per ottemperare a problemi riscontrati. Finché non sarà tutto ripristinato come richiesto si continuerà a restare con le mani incrociate nella Sevel e nell’indotto della Val di Sangro. Inoltre si registra tanta preoccupazione nelle maestranze perché gli operai si chiedono “fino a quando?”. Inoltre, come saranno coperti questi fermi? Ci faranno recuperare come al solito? Nessuno ha risposte certe a tutto questo, come sindacato vigileremo che tutto sia fatto a norma di legge e di contratto e niente lasciato al caso».