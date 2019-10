ATESSA – Sevel, Febbo: «Tutelare i diritti dei lavoratori e l’economia del territorio».

«A differenza di quanto detto da Alfredo Fegatelli io rispetto i lavoratori e perciò mi sono messo a disposizione. Specifico che non ho mai pensato ed affermato che i lavoratori non debbano rivendicare i propri diritti sempre nel rispetto del contratto. Casomai dovrebbe andare in catena di montaggio visto che manca da molto tempo e non frequenta una fabbrica da lavoratore». Questa la risposta dell’assessore regionale Mauro FEBBO che specifiche chiarisce quanto segue: “Ribadisco come la preoccupazione della Giunta Marsilio è il lavoro e in Val di Sangro questo problema non c’è grazie alla presenza della Sevel alla sua filiera che la Regione Abruzzo vuole tutelare, consolidare e sviluppare ulteriormente attraverso strumenti e azioni concreti. Questo obiettivo va raggiunto lavorando tutti insieme con lealtà e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Infine – conclude FEBBO – è inutile affermare che l’adesione allo sciopero è pari al 70% quando tutti sanno che è stato meno della metà».