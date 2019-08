ATESSA – Sevel: l’attività lavorativa riprenderà regolarmente dal 3° turno di oggi 07 Agosto. A darne notizia il sindacalista agnonese Emanuele Cimone, che spiega: “L’attività lavorativa riprende dal turno di notte di oggi, ma purtroppo non si escludono altre interruzioni sempre dovute alle note vicende Blutec la quale fornisce particolari importanti per l’assemblaggio del Ducato prodotto in Sevel con la produzione legata ad un filo dovuto a macchinari obsoleti che spesso si rompono imponendo alla stessa Sevel fermate su fermate, ormai è un problema che ci portiamo avanti da tanto tempo e costringe le maestranze a recuperi estenuanti per la produzione mancata”.