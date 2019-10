Sevel: dopo una settimana di stop riprende la produzione

ATESSA – «Ci è stato comunicato poco fa della Sevel la ripresa al lavoro dal primo turno di domani 19 ottobre».

Ne dà notizia il sindacalista agnonese, Emanuele Cimone, che aggiunge: «Sembra che sia giunta all’epilogo la telenovella durata più di sette giorni senza lavoro che ha messo in ginocchio quasi l’intera produzione della val di Sangro e da ieri anche il reparto cambi della Fca di Termoli. Ricordiamo che lo stop prolungato non è stato dettato dalla mancanza di commesse della Sevel, che infatti nelle settimane precedenti è stata costretta a aumentare i turni di lavoro sul sabato, ma purtroppo dal tragico infortunio mortale nello stabilimento FCA dello stabilimento di Piedimonte San Germano dove nel reparto presse, che forniva materiale di assemblaggio, è accaduto l’incidente mortale. Adesso sembra che per quando concerne la Sevel si stia tornando alla normalità, ma non è detto che non ci siano altri blocchi sempre inerenti al sequestro dell’officina presse Fca».