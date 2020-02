“Sfogliando pagine di vita”, polemico Tiberio La Rocca: il libro non sarà presentato a Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – È uscito in questi giorni l’ultimo libro di Tiberio La Rocca intitolato “Sfogliando pagine di vita”, edito dall’Associazione culturale “Carta e penna”. Il libro raccoglie 32 poesie, scritte negli ultimi anni. Come dice Fulvio Castellani, autore della prefazione, si tratta «di una silloge davvero partecipata che, si nutre di momenti vissuti, di passaggi magicamente luminosi e di sogni». In un altro passo della prefazione, Castellani aggiunge: «ed ecco che la poesia dialogante e fatta di immediatezza si appropria dei tanti perché dei migranti, della memoria di Falcone e Borsellino, dei rumori sinistri che piovono su Gaza. – ed in conclusione – Riscalda anche il nostro io, la poesia di Tiberio La Rocca, e non ci sembra sia cosa di poco conto se ci ricorda quel mare di incertezze e di inquietudini che ci sta offrendo questo inizio di terzo millennio». Il libro, per volontà dell’autore, originario di Poggio Sannita, non sarà al momento presentato nel paese natale.