Sfondano il cancello e rubano mille prosciutti, il colpo a Tornareccio

TORNARECCIO – Circa mille prosciutti sono stati rubati, la notte scorsa, alla ditta Altobello Carni di Tornareccio (Chieti). A darne notizia il quotidiano on line TgMax che scrive: «I ladri sono entrati dalla parte posteriore dell’azienda, intorno alle tre della notte, e dopo aver rubato due furgoni aziendali sono entrati in magazzino e hanno prelevato i prosciutti che erano in fase di essiccazione. Successivamente i malviventi hanno sfondato il cancello principale di ingresso e sono fuggiti. Uno dei furgoni è stato successivamente ritrovato sulla Fondovalle Sangro. La nota azienda di lavorazione carni, appartenente alla famiglia Iannone, ha un grande mercato non solo italiano, ma anche all’estero».

