I Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio hanno avanzato al Questore di Isernia una proposta di rimpatrio con foglio di via, nei confronti di una persona residente in un comune vesuviano, resasi responsabile in passato di numerosi reati di falso e contro il patrimonio, sorpresa nei giorni scorsi a girovagare a bordo della propria autovettura per le vie del piccolo centro senza alcun apparente motivo o giustificazione.