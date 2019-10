Si allontana da casa, molisano scomparso nel nulla

A seguito della comunicazione della Stazione dei Carabinieri di Santa Croce di Magliano in merito alla denuncia di scomparsa di MACOLINO Salvatore, nato a Santa Croce di Magliano, classe 1963, ivi residente, allontanatosi da casa nella serata del 12 ottobre scorso, è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse. In tale ambito sono stati attuati una serie di interventi con uomini e mezzi delle Forze di polizia, anche locali, del Comando dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino.

Per un supporto nelle ricerche la Prefettura di Campobasso chiede alla stampa di dare ampia diffusione alla foto della persona in questione. Si riporta anche la descrizione sommaria dello scomparso: alto mt 1,70 corporatura esile, carnagione chiara, calvo.

Le autorità invitano chiunque avesse visto la persona scomparsa o sia in grado di fornire un qualsiasi dettaglio di segnalarlo immediatamente al numero di soccorso 112.