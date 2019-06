Si cala dal balcone per sfuggire al controllo: la Polizia lo insegue e lo arresta

SESTO CAMPANO – Si barrica nell’appartamento al primo piano e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, salta dal balcone e fugge per le campagne circostanti. Inseguito e arrestato dalla Polizia della Questura di Isernia.

Protagonista della vicenda un 22enne di Sesto Campano. Una volta datosi alla fuga, il giovane è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno immobilizzato dopo una colluttazione. Il ragazzo ha opposto resistenza, dimenandosi e finendo per colpire gli agenti i quali hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 25 e 10 giorni. Dopo aver fermato il 22enne, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dello stesso e hanno trovato 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverse sostanze chimiche utilizzare per confezionare le dosi da spacciare. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.