Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco, indiano salvato dai Carabinieri

VENAFRO – Cittadino indiano tenta il suicidio: i Carabinieri gli salvano la vita.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Venafro sono intervenuti nei pressi del locale comune dove uno straniero, di origine indiana e in Italia da diversi anni, si era appena cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco all’esterno della struttura pubblica. Fortunatamente nei pressi del Municipio c’erano i Carabinieri di Venafro in transito, il cui immediato intervento ha permesso di bloccare l’uomo ancora intento a rovesciare su di sé il liquido infiammabile. Immediatamente i Carabinieri gli hanno strappato la tanica (ancora mezza piena) dalle mani e l’accendino che brandeggiava minacciando di darsi fuoco, scongiurando così la tragedia. Lo straniero, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione psicofisica, era particolarmente agitato, tanto che è stato necessario l’arrivo di ulteriori Carabinieri di rinforzo per condurlo alla calma e gestire l’emergenza. Successivamente è intervenuto personale del 118 per prestare soccorso al soggetto poi trasportato presso l’ospedale di Isernia per le cure del caso. Da una prima ricostruzione dei militari, l’insano gesto sembra essere riconducibile ad una pregressa richiesta di una casa e di un lavoro fatta al Comune di Venafro. L’uomo in passato è stato interessato da vicende giudiziarie legate ad episodi di violenza familiare, tanto che l’A.G., recentemente, ha emesso una ordinanza di allontanamento dalla propria casa familiare. Sono in corso ulteriori accertamenti per approfondire le dinamiche che hanno condotto il soggetto a tentare di farla finita.