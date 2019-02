Si introduce nel centro estetico e ruba il denaro in cassa, denunciato un molisano

Un giovane di 29 anni è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, consumato ai danni di un centro estetico della città di Campobasso. In orario di chiusura, infatti, l’uomo, introdottosi nel negozio con la scusa di voler fissare un appuntamento, ha approfittato della momentanea assenza della titolare per aprire il registratore di cassa e prelevare 150 euro in contanti, per poi dileguarsi. Grazie anche alle immagini del sistema di video sorveglianza presente nel locale, gli operatori della Volante sono riusciti a risalire all’autore del reato, T.C., residente a Campobasso, il quale è stato, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria.