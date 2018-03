Si perde nel bosco mentre addestra un cane, cacciatore salvato e poi sanzionato dai Carabinieri forestali

CAROVILLI – Pochi minuti prima delle ore 19 è stato rintracciato e soccorso da una pattuglia dei carabinieri forestali di Carovilli un uomo disperso tra i boschi di Pescolanciano e Carovilli.

Il 54enne, residente nella provincia di Caserta, durante l’addestramento di un cane da caccia in località “M. Totila” di Pescolanciano e sorpreso da un improvviso temporale e dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha perso l’orientamento. Una pattuglia dei carabinieri forestali che stava perlustrando il territorio in agro di Carovilli, lo ha avvistato e dato soccorso all’uomo, infreddolito e bagnato dalla pioggia. I militari, successivamente, hanno provveduto a ricondurre l’uomo nel luogo dove aveva lasciato la propria autovettura e dopo gli accertamenti di rito, lo stesso veniva sanzionato per addestramento di un cane da caccia in periodo di divieto, violando la normativa venatoria.