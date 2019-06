Si ribalta con il trattore, ma riesce a saltare: uomo di Bagnoli del Trigno in ospedale

BAGNOLI DEL TRIGNO – Incidente agricolo in agro di Bagnoli del Trigno. Un uomo del posto, poco più che sessantenne, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, mentre era intento a lavorare nei campi si è ribaltato con il proprio trattore. Per fortuna il sessantenne ha avuto la prontezza di riflessi di saltare dal mezzo mentre si stava ribaltando e ha evitato così di restare schiacciato dalla pesante macchina agricola. Sul posto il personale del 118 che ha trasferito d’urgenza il ferito presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Dalle prime indiscrezioni circolate l’uomo avrebbe riportato dei traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto il personale dei Vigili del fuoco sta rimuovendo il pesante mezzo dalla scarpata per ricollocarlo sulla strada.