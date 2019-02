Si ribalta con l’auto, molisano finisce in ospedale

CAMPOBASSO – Alle ore 6 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta in Contrada Colle Arso per un incidente stradale. Sul posto un’auto ribaltata, con il solo conducente a bordo, che fortunatamente non rimaneva incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto il personale sanitario del 118, che prestate le prime cure al ferito, ne disponeva il trasporto in ospedale. Sono seguiti i rilievi stradali da parte della Polizia per stabilire le cause dell’incidente.