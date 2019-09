Si ribalta con l’auto: muore un 44enne molisano, ferita la moglie

Personale della prima partenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto, nella tarda serata di ieri, in Contrada Tappino, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, FIAT Multipla , che si è ribaltata ed è finita fuori strada. A bordo del veicolo due persone, marito e moglie. Sul posto, insieme al personale sanitario del 118 si prestavano i soccorsi. Per l’uomo alla guida, G.I. di 44 anni, residente a Campobasso, non c’è stato nulla da fare, è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. Il personale dei Vigili del fuoco ha proceduto alla messa in sicurezza delle autovetture per permettere alla Polizia di effettuare i rilievi incidentali di prassi.