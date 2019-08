Si ribalta con l’auto, era ubriaco: denunciato un molisano

I Carabinieri del Stazione di Campolieto (CB) della Compagnia di Campobasso, a seguito di un incidente stradale hanno denunciato il conducente, un uomo di 47 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Infatti, la sera dello scorso 11 agosto, il conducente dell’autovettura, mentre percorreva la strada statale SP133, località San Salvatore, ne perdeva il controllo ribaltandosi.

I successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente, anche per mettere in sicurezza la strada, permettevano di ricostruire la dinamica e di accertare successivamente che l’autista, al momento dell’incidente, era alla guida sotto l’influenza di alcool.

Terminati i rilievi e la rimozione del veicolo, al suddetto veniva sequestrata l’autovettura e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Campobasso.