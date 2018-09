Si ribalta e perde il carico, tangenziale invasa dall’uva

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 SET – Tir carico di uva si ribalta sulla tangenziale a Termoli, all’altezza di una curva subito dopo la Ss87, bloccando il traffico a causa dell’ invasione di vinaccia sulla sede stradale. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e, nel capovolgersi, il carico si è riversato sulla carreggiata. Il sinistro si è verificato all’alba, poco dopo le 4. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 Molise e gli agenti della Polizia stradale di Termoli che hanno interdetto la circolazione per un tratto di tangenziale. Sono in corso i rilievi degli agenti coordinati dal comandante della Polstrada Augelli e le operazioni di ripulitura della sede stradale unitamente al recupero del tir. Il conducente, condotto al San Timoteo di Termoli, ha riportato ferite in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita.(ANSA).