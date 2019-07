Si schianta contro sei auto in sosta, ferita una ragazza molisana

Questa notte intorno alle due, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in Via Torino per un incidente stradale.

Sul posto, un’autovettura, con a bordo una ragazza , si era scontrata con delle altre autovetture parcheggiate. Il personale medico del 118 soccorreva la ragazza ferita, ed il personale dei Vigili del fuoco provvedeva a mettere in sicurezza le sei autovetture coinvolte per permettere , ai Carabinieri

giunti con due pattuglie, di effettuare i rilievi stradali per accertare le cause dell’incidente.