Si schianta contro un muro: rumeno ubriaco denunciato dai Carabinieri a Tornareccio

TORNARECCIO – Ubriaco al volante di una potente Audi si schianta contro un muro abbattendo un cancello. Finisce in ospedale insieme alla moglie e al figlio. Danneggiata un’altra autovettura.

L’episodio di cronaca nel pomeriggio di ieri a Tornareccio. In paese hanno visto sfrecciare a tutta velocità l’autovettura condotta da un cittadino rumeno, residente da tempo in paese. L’uomo al volante ha perso il controllo del veicolo che è andato a impattare frontalmente contro un muro di un’abitazione. Per fortuna in quel momento non c’erano persone sulla traiettoria del veicolo impazzito. A causa del violento impatto è stato divelto un pesante cancello di ferro che è stato proiettato a distanza di qualche metro danneggiando un’altra autovettura in sosta all’interno. Sul posto una pattuglia di Carabinieri per i rilievi del caso e un equipaggio del 118 che ha trasportato in ospedale il rumeno alla guida e la sua famiglia, moglie e un figlio di un anno circa di età, presenti nell’abitacolo al momento dell’impatto. Per i feriti i medici hanno stabilito una prognosi di sette giorni. All’esito degli esami tossicologici effettuati sul rumeno al volante, lo stesso è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.