Si spaccia per rappresentante di una nota armeria per piazzare ottiche, attenzione alla truffa

Si aggira nei paesi dell’entroterra abruzzese, in particolare dell’Aquilano, spacciandosi per rappresentante autorizzato di una nota armeria d’Abruzzo. L’uomo, che viaggia a bordo di una Mercedes, di colore grigio scuro, finge di essere il rappresentante della suddetta armeria e propone vendite di ottiche di varie marche tra l’altro di dubbia provenienze e fattura. Ovviamente si tratta di una truffa e di un truffatore che nulla ha a che vedere con l’armeria in questione né con altre armerie del territorio abruzzese. I titolari dell’«Armeria Tomei» de L’Aquila hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e hanno avvisato i clienti, anche con un annuncio di allarme pubblicato sulla pagina Facebook, del tentativo di truffa ad opera dello sconosciuto. Chiunque avesse avuto contatti o tentativi di approccio con il presunto truffatore è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’ordine al numero di emergenza 112.