Sicurezza, Agnone installa telecamere di videosorveglianza

AGNONE – Era luglio 2016 quando Cristiano Di Pietro con i tecnici della Siemens effettuarono un sopralluogo ad Agnone per l’istallazione delle telecamere di videosorveglianza all’interno della cittadina. La squadra effettuò un giro fra strade e soprattutto dov’erano ubicati quelli che sarebbero potuti essere obiettivi di malviventi, ed anche sulle vie d’accesso e d’uscita del centro abitato per comprendere dove montare le telecamere. Ulteriori sette apparecchiature di ripresa in aggiunta a quelle previste dal “Patto di Sicurezza” come venne reso noto nell’estate di due anni fa. Un progetto nato nel 2015 d’intesa tra le Prefetture di Isernia e Campobasso con la Regione Molise ed i Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. La delegazione fu accolta dal sindaco Lorenzo Marcovecchio che espresse anche la necessità d’istallare le videocamere nelle frazioni di Villacanale e Fontesambuco ed in altre zone strategiche del circondario, al di fuori del centro abitato.

Al tempo sarebbero potute essere installate circa una ventina di “occhi elettronici” tecnologici che sommati a quelli già presenti di esercenti, banche, esercizi commerciali, studi privati e negozi avrebbero dato enorme sicurezza ed aiuto in particolare alle Forze dell’Ordine in caso di eventi malavitosi. “Abbiamo tenuto nei giorni scorsi una riunione presso la Prefettura d’Isernia – sottolineava il sindaco di Agnone – dove sono stati illustrati i vari step dell’attuazione del programma”. Un anno e mezzo dopo dall’incontro col prefetto Guida, il progetto prende sempre più concretezza. Qualche giorno fa all’interno degli uffici della Polizia Municipale di Agnone, in un apposito locale, sono stati allacciati dei grandi monitor che avranno in sezione sugli schermi le inquadrature delle varie telecamere che a breve e con molta discrezione daranno vita al progetto col termine dell’istallazione nel centro abitato. Una sorta di “sala operativa” quella nata all’interno della sede della municipale dove affluiranno tutte le inquadrature degli obiettivi del sistema di videosorveglianza che verranno registrate in apposite apparecchiature e potranno essere riviste in caso di necessità e che, nel contempo, monitoreranno in tempo reale, 24 ore su 24, le situazioni dei vari siti cittadini. “L’istallazione delle telecamere e di tutto il sistema di videosorveglianza è iniziato –ha detto il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio- e se non ci saranno interferenze dovute al cattivo tempo o ad altri problemi tecnici credo che tutto l’impianto possa esser pronto entro il prossimo aprile o primavera inoltrata”. Il progetto prevedeva nei centri molisani al di sopra dei cinquemila abitanti il montaggio di 419 telecamere.

Vi.La.