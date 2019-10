Sicurezza, Belmonte del Sannio attiva il servizio di videosorveglianza

BELMONTE DEL SANNIO. Un deterrente contro furti nelle abitazioni, atti vandalici e nei confronti di chi sempre più spesso abbandona rifiuti lungo le strade cittadine. Il Comune di Belmonte del Sannio attiva il servizio di videosorveglianza con cinque telecamere dislocate nei punti strategici del centro urbano al fine di controllare gli accessi principali. A darne notizia è il sindaco, Anita Di Primio. L’occhio delle telecamere vigilerà in località Villanelle, nelle adiacenze del cimitero, nei pressi della chiesa di San Rocco e in nel territorio di “Sotto gli Orti”. “L’amministrazione comunale ha inteso portare a termine il progetto di sicurezza urbana avviato dalla precedente giunta adoperandosi per ottenere le autorizzazioni necessarie – spiega il primo cittadino di Belmonte del Sannio -. Partecipando ai tavoli tecnici convocati presso la Prefettura di Isernia e dal comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’amministrazione ha così autorizzato l’adozione del piano di videosorveglianza disponendo l’immediata attivazione del sistema di sicurezza urbana. Inoltre – conclude Di Primio – è intenzione del Comune estendere il servizio anche alle borgate”. Il servizio è finanziato dall’ente.