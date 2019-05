Sicurezza nella caccia al cinghiale in braccata, il corso al “Caccia Village”

BASTIA UMBRA – “LA MIA SQUADRA CACCIA IN SICUREZZA ” è il corso riservato ai capi squadra di caccia al cinghiale proposto nell’ambito dei seminari formativi del “Caccia Village“, la fiera dedicata alla caccia più grande e frequentata d’Italia in programma in questo fine settimana a Bastia Umbra.

«Oggi molto più spesso che in passato si parla di sicurezza nella caccia in braccata, vuoi per la impressionante serie di incidenti legati a questa forma di caccia che hanno accompagnato le ultime stagioni venatorie e vuoi per una aumentata sensibilità alle interferenze che questa forma di caccia comporta con altre attività umane come trekking, biking, escursionismo, accudimenti di aree agricole e boschive. – si legge nel lancio del corso – Vi è quindi la necessità di affrontare tale argomento in modo asettico senza essere influenzati o travolti da posizioni anti e procaccia o di schieramento ma semplicemente per provare ad aumentare la sicurezza “interna od esterna” della braccata cosi come viene svolta in Italia attraverso un’analisi delle varie componenti (aspetti comportamentali e psicologici , utilizzo dei sistemi passivi o attivi di segnalazione acustica e visiva ) e della protezione verso le altre attività che legittimamente interferiscono sul territorio e non ultima la sicurezza degli ausiliari cosi importanti se non fondamentali in questa caccia».

A questo scopo gli organizzatori hanno cercato di analizzare tutti gli aspetti della questione dividendoli per argomenti secondo questo programma:

ore 15,00 Relatore Federico Cusimano

Sicurezza e principi generali nel maneggio, nella cura e manutenzione delle armi.

Custodia e trasporto delle armi.

Regole generali sulla sicurezza.

Ore 15,30 Pina Apicella, medico chirurgo

Pratiche da evitare ed accorgimenti pratici per tutelare la salute (e la sicurezza) propria e altrui in ambito venatorio a seguito di possibili incidenti e situazioni di emergenza sanitaria.

Ore 15,45 Relatore Carlo Ciccioli medico psichiatra

Stato di eccitazione adrenalinica o ponderata e fredda efficienza? Il corretto approccio mentale alla caccia al cinghiale in braccata.

ore 16,15 Relatore Giuseppina Lombardi (Regione Umbria)

Programma Gestionale online battute caccia cinghiale

Ore 16,30 Coffee break

Ore 16,45 Relatore Luigi Giusti

La sicurezza passiva e comportamentale nella caccia al cinghiale: Segnalazione della braccata, posizionamento delle poste, angolo di tiro e condotta dei canettieri, analisi dei comportamenti.

Ore 17,30

Nozioni di balistica terminale applicata alla caccia in braccata. I rimbalzi delle munizioni per armi a canna liscia e rigata.

ore 17,50 Relatore Tecnico Browning

Le armi più utilizzate per la caccia in braccata, caratteristiche tecniche in prospettiva della sicurezza nell’utilizzo.

Ore 18,15 Relatore Roberto Catasti (C&C hunting )/Tecnico Canicom

La protezione del cane; Gilet antizanna e sistemi di rilevamento satellitare.

Ore 18,45 Fine

SABATO 11 MAGGIO – SOLD OUT