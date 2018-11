Sicurezza sui luoghi di lavoro, Coldiretti Molise avvia corsi per associati

CAMPOBASSO – Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione verso la sicurezza sui luoghi di lavoro la Coldiretti Molise ha avviato un’apposta attività formativa in materia rivolta ai propri associati. Il primo corso, cui ne seguiranno altri a breve, si è svolto a Termoli ed è stato tenuto dagli esperti della Società “UNILAB”. Nel corso dei tre giorni di attività formativa l’Ingegner Dell’Aquila e la dottoressa Di Camillo hanno così formato 25 imprenditori-corsisti in materia di primo soccorso e antincendio.

“L’attività formativa appena conclusa – ha spiegato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – testimonia l’attenzione che Coldiretti ha per il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentale per ridurre al minimo i rischi di incidenti che spesso, come ci raccontano le cronache, possono rivelarsi addirittura mortali. Ma, al di la di ciò – aggiunge il direttore – promuovendo tali attività formative, Coldiretti vuole porre l’accento anche sull’importanza del rispetto di tutte le norme all’interno di rapporti di lavoro che devono essere sempre incentrati sulla legalità e sul rispetto delle regole”.