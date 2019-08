Sicurezza sul lavoro, cinquemila euro di sanzione ad una pizzeria

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso di attività ispettive e controllo nei confronti di esercizi pubblici, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria locale un esercente di una pizzeria, censurato, perché ritenuto responsabile di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non ottemperando ai dettami riguardo “l’idoneità della mansione svolta”. Nella circostanza, i Militari del NIL hanno elevato un’ammenda a carico del responsabile pari ad euro 5mila circa. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro attuano costantemente monitoraggio e accurati controlli degli esercizi commerciali che operano nel mercato, allo scopo di garantire l’osservanza e il rispetto della vigente normativa nella specifica materia, per un’efficace tutela dei lavoratori e la necessaria ed imprescindibile sicurezza nei luoghi di lavoro.