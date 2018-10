Da signori del vento a «signori dell’asfalto»: rattoppate le provinciali in dissesto

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Da signori del vento a signori dell’asfalto, quelli citati proprio oggi in Abruzzo dal ministro Toninelli: rattoppate le provinciali in dissesto.

Rattoppi di asfalto sono stati eseguiti, nei giorni scorsi, sulle provinciali in dissesto tra i Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. I trasporti eccezionali che stanno transitando da settimane dalla fondovalle Trigno a Schiavi, passando per San Giovanni Lipioni, Torrebruna e Castiglione, stanno mettendo a dura prova la tenuta delle provinciali già malconce a causa della proverbiale incuria della Provincia di Chieti. E così, anche per ingraziarsi i sindaci di zona, i signori del vento hanno messo mano al portafogli, tanto sono soldi pubblici, e pagato dei rattoppi di asfalto sulle arteria di collegamento. Un’operazione simile a quella fatta mesi fa sulla provinciale Schiavi-Templi Italici.