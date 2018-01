Silos in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è dovuta intervenire all’interno di uno stabilimento (F.I.S.) sito nell’area industriale di Guglionesi (CB). Un principio di incendio si era innescato all’interno di un circuito di raffreddamento durante un processo di lavorazione e le fiamme evolvendosi hanno incendiato la parte alta di un silos provocando una densa fuoriuscita di fumo. All’arrivo in loco, ben sei unità con due automezzi di soccorso, i vigili constatavano quanto fossero già state intraprese le operazioni di salvaguardia necessarie, messe in atto da personale addetto all’antincendio. Indispensabile comunque l’intervento dei Vigili del fuoco che si risolveva in tempi brevi dopo la localizzazione e confinamento delle fiamme che intanto non avevano coinvolto persone ma provocato danni solamente alla struttura interessata. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.