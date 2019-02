Simulano un furto, denunciate due persone

Particolarmente intensa, nel corso della settimana appena trascorsa, è risultata l’attività di prevenzione e controllo del territorio espletata dalla Polizia di Stato in tutta la provincia.

In particolare, nella città di Termoli due persone, P.G. e R.A., rispettivamente di 43 e 41 anni, con pregiudizi di polizia, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per simulazione di reato, violenza privata, appropriazione indebita e ricettazione. Le denunce di furto di una carta di credito e di un’autovettura sporte dai due presso il locale Commissariato di P.S., già da subito non avevano convinto gli uomini dell’Ufficio Anticrimine che, a seguito di una serrata attività info/investigativa, hanno scoperto che i furti formalizzati in denuncia erano stati simulati, accertando, nel contempo, che i denuncianti risultavano in possesso di un fuoribordo oggetto di furto perpetrato a Foggia nella decorsa estate.