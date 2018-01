Il Sindacato venatorio cerca delegati in Abruzzo e Molise

Il Sindacato Venatorio Italiano è in cerca di collaboratori nelle Regioni e Province d’Italia, anche in Abruzzo e Molise.

«Ci rivolgiamo ai cacciatori che, stufi dell’immobilismo di chi ha rappresentato la nostra categoria negli ultimi 30 anni, fossero interessati a collaborare fattivamente con noi», dichiara il coordinatore nazionale Pier Francesco Pilosu.

L’obiettivo del Sindacato: L’unità di tutti i cacciatori delusi da un associazionismo venatorio che non ha mai saputo trovare una vera e propria coesione frammentando il mondo della caccia in tante sigle associative ed annullando di fatto il potere numerico ed economico della categoria.

La strategia: Divulgare materiale didattico entrando nelle scuole con proprio personale qualificato per divulgare e confrontarsi con gli studenti in materia di ambiente e di fauna e dell’importante funzione che oggi la caccia ha con una corretta gestione della stessa. Se possibile accompagnando gli studenti stessi sul territorio per educarli all’osservazione e la conoscenza dello stesso.

L’impegno: Il sindacato si opporrà in ogni sede istituzionale verso tutti coloro che a vario titolo, arrechino danno alla categoria, attraverso il proprio studio legale che vigilerà per garantire la corretta applicazione di tutte le norme relative alla materia caccia.

Per contatti i riferimenti sul sito internet www.sindacatovenatorio.it