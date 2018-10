Il sindaco Di Primio candidato alla presidenza Provincia Chieti

(AGI) – CHIETI – “E’ una candidatura, quella a presidente della Provincia di Chieti, che seppur non cercata personalmente, ho accettato volentieri quando mi è stata proposta dagli amministratori del territorio. Una candidatura non di servizio, ma con spirito di servizio e senza bandiere politiche”. Così il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha commentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa ad Ortona, la propria candidatura alla Provincia affiancato da numerosi primi cittadini, amministratori e rappresentanti politici provenienti da Gamberale, Orsogna, San Salvo, Fossacesia, Villa Santa Maria, Ortona, Perano, Chieti, Villa Alfonsina, Torino di Sangro, Borrello, Palombaro, Casalbordino. “Anche se è una competizione piuttosto “in salita” per il centrodestra, che di certo non è in vantaggio quanto a numeri – ha commentato il Sindaco Di Primio – contiamo di recuperare sul buon senso di tutti gli amministratori e su una gestione piuttosto deludente del centrosinistra in Provincia, mettendo in campo nuove forze con consolidate esperienze amministrative. Questa avventura, che con gli altri miei colleghi amministratori abbiamo voluto chiamare “la nostra Provincia di Chieti“, nasce con l’obiettivo di riportare al centro la libertà delle azioni mirate ai bisogni dei territori e dei cittadini e si contrappone a quella di una Provincia amministrata nelle stanze dei segretari dei partiti. Siamo convinti che quanto non è stato portato avanti dal centrosinistra possa essere recuperato – ha proseguito il Sindaco – puntando a costruire il futuro dei nostri territori e non le sudditanze a cui siamo stati costretti in questi anni”.