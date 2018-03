Sinistra in frantumi, i socialisti si tirano fuori: non appoggeranno Veneziale

RICEVIAMO dal gruppo “Socialisti in Movimento” del Molise e pubblichiamo:

Socialisti in Movimento rende noto di non appartenere più al gruppo politico Molise 2.0. Il dirigente nazionale del partito, Angelo Sollazzo, comunica che la decisione è stata presa in seguito alla scelta di Molise 2.0 di accettare la candidatura dell’assessore alle attività produttive Carlo Veneziale, che non rappresenta la discontinuità con il governo regionale uscente. Priorità sulla quale fin dall’inizio Molise 2.0 e quindi anche Socialisti in Movimento avevano puntato. Per questo motivo Socialisti in Movimento si tira fuori da questa tornata elettorale.