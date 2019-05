Sociale, acquista una vacanza e aiuti a vivere “San Bernardino”

AGNONE. Acquista una vacanza e aiuterai a vivere la casa di riposo di “San Bernardino” che ospita quaranta nonni. L’iniziativa è promossa dall’agenzia viaggi “Onesa Travel” di Agnone e sarà valida fino al 12 giugno prossimo. “Se entro quella data si riuscirà a vendere venti pacchetti – afferma il responsabile dell’agenzia Mario Del Castello – la nostra compagnia sarà in grado di devolvere una somma pari a diecimila euro con le quali si potranno finanziare le attività della casa di riposo”. L’offerta è partita il 13 maggio scorso e si concluderà il 12 giugno con le partenze che potranno essere effettuate fino al 31 ottobre prossimo in località quali l’Italia, la Spagna, Cipro e Grecia. Nel perimetro dell’iniziativa rientrano le prenotazioni a quota individuale comprensive di volo, minimo due persone e per sette notti. “E’ nostra intenzione devolvere l’eventuale bonus di diecimila euro alla casa di riposo di San Bernardino – riprende Del Castello – struttura che da anni ospita gli anziani del territorio offrendo servizi e cure di qualità”. Oggi “San Bernardino” oltre a prendersi cura degli anziani del posto, dà lavoro a circa dieci operatori socio sanitari e in un recente passato ha rischiato la chiusura. “L’operazione definita Smile – conclude Del Castello – verrà riconosciuta a condizione di raggiungere venti prenotazioni entro la data stabilita”.