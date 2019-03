Sociale, due agnonesi a Milano per l’evento “Altrementi chef – cooking 4 all”

AGNONE – Anche due agnonesi saranno presenti a Milano, dall’8 al 10 marzo, nel Contest culinario “Altrementi Chef – Cooking 4 All” dedicato ai giovani con disabilità intellettivo-relazionali che si svolgerà nei padiglioni di Fieramilanocity. Sarà Benedetta Parodi la madrina dell’evento mentre fra gli chef stellati provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera, anche il pasticciere agnonese Andrea Labbate il quale incanterà i presenti con le sue fantasie al cioccolato e sarà il maestro più “dolce” della rassegna che alla fine vedrà i giovani con sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico protagonisti in una gara culinaria.

“Dobbiamo dire grazie all’Istituto Diplomatico Internazionale e alla Federazione Italiana Sport Paralimpici (Fisdir) con la Federazione Italiana Cuochi che hanno promosso Altrementi Chef che ha avuto il patrocinio della Regione Lombardia, della Regione Molise e della Città di Agnone. Il progetto –racconta Roberto Fusaro organizzatore della rassegna- che l’Istituto Diplomatico porta avanti ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione sociale e valorizzare molti talenti delle persone con disabilità intellettiva, nonché la loro autonomia professionale”.

L’Istituto Diplomatico Internazionale nasce nel 1994 e vede come presidente Paolo Giordani che sarà in giuria con Benedetta Parodi. Marco Borzacchini presidente della Fisdir, lo chef Nicola Michieletto e lo chef scrittore di libri sulla cucina Roberto Carcangiu.

Cuore della manifestazione la tavola rotonda presieduta da Vittorio Labanca, direttore dell’Eco dell’Alto Molise-Vastese, su “La cultura dell’attività fisica e dell’alimentazione nella Sindrome di Down” che vedrà come relatori il medico dello sport Raffaele Pacchetti, il biologo nutrizionista Luca di Tolla, lo chef salutista Nicola Michieletto ed il cav. Franco Antonio Pinardi presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport.

Una conferenza tesa ad “incoraggiare la cultura di un bilanciamento tra attività fisica e giusta alimentazione, stile di vita valido per ogni individuo” come sottolineano gli organizzatori. Nella circostanza il direttore dell’Eco, Vittorio Labanca, consegnerà una campana ricordo di Agnone, gentile dono della Pontificia Fonderia Marinelli, al Presidente dell’I.D.I. Paolo Giordani. La tre giorni si concluderà domenica sera con le premiazioni ai ragazzi partecipanti con l’auspicio in un futuro appuntamento di un evento che sicuramente avrà ridondanza anche nel mondo dei media.