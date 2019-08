Sociale, inaugurato il circolo di conversazione “San Pio”

AGNONE. Bagno di folla per l’inaugurazione del Circolo di conversazione “San Pio” nei locali sottostanti il convento dei padri Cappuccini di Agnone. Una cerimonia sobria ma molto sentita che ha visto la presenza di numerose persone tra cui il sindaco Lorenzo Marcovecchio e la sua vice Linda Marcovecchio che hanno avuto parole di grande elogio per l’iniziativa. A fare gli onori di casa il presidente Enzo Carmine Delli Quadri che nel presentare i componenti del direttivo ha inteso rimarcare come la struttura sarà la “casa di tutti gli agnonesi, giovani, donne e anziani, i quali desidereranno discutere e cercare di proporre idee per le problematiche cittadine”. Angolo lettura, quattro pc con connessione Internet, tavoli da gioco, maxi schermo e un campo da bocce tra i servizi offerti a chi desidererà tesserarsi e diventare socio (30 euro l’anno) del circolo dove sulle pareti è presente una mostra permanete degli antichi mestieri. Nelle prossime settimane il direttivo renderà noto la programmazione delle nuove iniziative da mettere in campo.