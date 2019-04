Sociale, l’ambito territoriale di Agnone avvia progetto “Car Premium 2019”

AGNONE. L’ambito territoriale sociale di Agnone composto da dodici comuni altomolisani, emana il bando del progetto per l’assistenza domiciliare denominato “Car Premium 2019”. L’iniziativa prevede l’erogazione di una prestazione finalizzata a garantire la cura, a domicilio, di persone non autosufficienti iscritte alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il programma prevede rimborsi economici da parte dell’Inps per un assistente familiare che dovrà occuparsi di disabili o persone non autosufficienti. Il progetto Home Care Premium partirà il 1 luglio 2019 per concludersi il 30 giugno 2022. Il richiedente la prestazione – si legge nel bando – ovvero colui che presenta la domanda di assistenza domiciliare, è individuato tra i parenti di primo grado e affini fratelli o sorelle solo qualora il titolare ne sia curatore o tutore. Le domande per accedere al progetto dovranno essere oresentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile prossimo. Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere allo sportello informatico “Home Care Premium” con sede presso l’Ambito territoriale sociale di Agnone in piazza Dante Alighieri dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, oppure scrivere una mail all’indirizzo sportellohcagnone@yahoo.com. E’ quanto rende noto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Agnone, Annalisa Melloni.