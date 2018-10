Sociale, oratorio Agnone alla ricerca di volontari e animatori

AGNONE – Saranno aperte fino al prossimo 10 novembre le iscrizioni all’oratorio francescano “San Giovanni Paolo II” di Agnone che nel frattempo cerca volontari e animatori. Tante le attività e i laboratori previsti per la nuova stagione che come di consueto si appoggerà nei locali sottostanti la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Realtà sempre più importante quella dell’oratorio che da anni coinvolge tanti giovanissimi (dai sette anni in su) del posto allontanandoli dalle tentazioni della strada. “Lealtà, creatività, letizia, i principi del nostro stare insieme” affermano orgogliosi i responsabili che invitano i ragazzi e ragazze, non solo di Agnone, ad aderire al progetto.