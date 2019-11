Sociale, Provincia di Isernia firma protocolli d’intesa con Unione italiana ciechi

ISERNIA. La Provincia di Isernia ha sottoscritto due protocolli d’intesa con L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione Molise onlus riguardanti la realizzazione di progetti di servizio civile e altrettanti da presentare nel Programma Garanzia Giovani. “Si tratta di iniziative meritevoli di condivisione – ha affermato il presidente della Provincia Alfredo Ricci – in quanto volte all’integrazione di fasce di popolazione svantaggiate e al miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti presenti nella Regione Molise, e in particolare nella Provincia di Isernia, attraverso una serie di azioni in grado di garantire l’assistenza e la tutela degli interessi materiali e morali, ma anche la piena integrazione sociale e culturale nel territorio”. La Provincia di Isernia si impegna, in qualità di ente sottoscrittore dei protocolli d’intesa, a impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro nei progetti approvati; di facilitare l’integrazione dei giovani nei rispettivi progetti e nell’ambiente di accoglienza, fornendo un adeguato supporto e un sostegno ai volontari; di mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata ai progetti; impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti e stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili a tutti. Saranno infine organizzate in sinergia con L’Unione Italiana Ciechi giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche trattate e inoltre rappresentare le “buone pratiche”.