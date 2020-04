Solidarietà, ad Agnone in campo associazioni e volontari: pacchi alimentari per i bisognosi L’iniziativa, in collaborazione con il Comune, porta di firma di Protezione Civile, associazione sportiva Robur, Antenore e Compagnia del Teatro degli Abruzzi. Ecco l'Iban su cui versare

AGNONE. Pacchi alimentari per nuclei familiari e persone meno abbienti: iniziata la distribuzione. Nel periodo più duro dell’emergenza sanitaria da coronavirus, ancora una volta Agnone dimostra di avere un grande cuore verso i più deboli. In campo da qualche giorno l’iniziativa che vede il confezionamento di pacchi alimentari di prima necessità (olio, pasta, latte, biscotti, pelati, ecc.) promossa dall’Associazione Sportiva Robur in collaborazione con nucleo di Protezione civile e Comune. All’appello hanno risposto la Compagnia del Teatro Comico degli Abruzzi e l’azienda veneta, Antenore srl, leader nella vendita di gas ed energia elettrica che ad Agnone ha un punto informativo, oltre che a numerosi cittadini i quali vogliono mantenere l’anonimato. Ebbene, nell’arco di pochi giorni, grazie anche all’azienda ‘La Molisana’ di Campobasso, i promotori sono riusciti ad assicurare pacchi alimentari per i mesi di aprile e maggio. “Naturalmente – spiegano – è nostra intenzione assicurare il pacco alimentare anche per il mese di giugno. A riguardo l’appello va a quanti intendono contribuire per la causa”. A riguardo l’associazione Robur Agnone rende noto l’Iban su cui versare: IT 56 E08968 78070 0000 40102271. La causale è: Raccolta fondi solidarietà emergenza coronavirus.

