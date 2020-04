Solidarietà alimentare, la Finanza dona generi di prima necessità alle Caritas

Generosità, disponibilità, dedizione e professionalità, queste le parole d’ordine della Guardia di Finanza che opera sul territorio della Regione Molise.

Generosità che, in questi giorni che precedono la Santa Pasqua che molti ricorderanno come vissuta in una situazione di crisi e di difficoltà, si è tradotta

nell’iniziativa guidata dai Comandanti di Reparti della Guardia di Finanza di Termoli.

Così gli uomini e le donne in Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale e della Compagnia hanno deciso di pensare alle persone che sono più in

difficoltà. Una iniziativa di beneficenza nata da un’idea di un militare della Compagnia di Termoli sempre attenta e vigile sulla città rivierasca, nel solco della funzione sociale della Guardia di Finanza, che ha esaltato la disponibilità di tutti i colleghi in Fiamme Gialle di mare e di terra a donare alla Caritas diocesana di Termoli generi alimentari di prima necessità come pure beni a lunga scadenza come pasta, latte, biscotti e conserve, e nei prossimi giorni, anche carne e formaggio.

Il sorriso con cui Suor Lucia ha ringraziato i finanzieri ne ha riempito i cuori e soprattutto rinvigorito l’orgoglio di servire, attraverso un quotidiano impegno, la cittadinanza tutta.