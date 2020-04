Solidarietà senza confini: la Protezione civile di Agnone sostiene il 118 di Castiglione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – La solidarietà non ha confini: la Protezione civile di Agnone sostiene il 118 di Castiglione.

Non basta un confine territoriale e amministrativo a fermare la solidarietà. E infatti l’Associazione nazionale Carabinieri di Agnone, nucleo di Protezione civile, ha inteso essere solidale e manifestare vicinanza e affetto al personale medico e paramedico del 118 di Castiglione Messer Marino, consegnando un pacco dono anche in vista delle festività della Pasqua.