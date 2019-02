Somministra alcol a due quindicenne, nei guai il gestore di un locale pubblico

La Polizia di Stato di Campobasso ha effettuato mirati controlli volti a verificare il regolare possesso delle prescritte autorizzazioni necessarie per l’esercizio di spettacoli e trattenimenti danzanti e l’osservanza della normativa sulla gestione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo, nonché finalizzati al contrasto della somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età.

In particolare, da un accurato controllo svolto congiuntamente da personale della Squadra Amministrativa e da quello della Squadra Mobile presso un esercizio pubblico ubicato nel Comune di Cercemaggiore, sono stati rilevati vari illeciti di particolare gravità, di natura sia penale che amministrativa.

Il personale della Questura, infatti, ha accertato che nel locale veniva esercitata abusivamente attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, reato punito con l’arresto fino a sei mesi e che all’interno vi erano due quindicenni a cui erano state somministrate bevande alcoliche, circostanza per la quale gli operatori di Polizia hanno contestato al gestore il reato di cui all’art. 689 c.p., punito con l’arresto fino ad un anno. Successivamente i minorenni sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.

Le verifiche svolte hanno consentito di rilevare anche altri illeciti di natura amministrativa, per i quali sono previste ammende per varie centinaia di euro.