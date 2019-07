CASTIGLIONE MESSER MARINO – Sopralluogo cantiere al km 5, Scopino: «Riapertura parziale prima di Ferragosto».

Il vice presidente della Provincia di Chieti, Artuto Scopino, è stato questa mattina nell’Alto Vastese, insieme al nuovo dirigente del settore viabilità, l’ingegner Pasquini di Ortona, per effettuare dei sopralluoghi sulle frane e sui cantieri attivi sulle provinciali.

Presenti anche il sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, e i responsabili delle ditte che stanno effettuando i lavori e alcuni tenici, Scopino e Pasquini hanno visitato i due siti in frana sulla provinciale Castiglione-Montazzoli, al km 9 e al km 5, per poi spostarsi sull’enorme frana di Fraine, dove dopo anni di attesa sono iniziati i lavori.

Al termine dei sopralluoghi l’Eco ha raccolto le dichiarazioni del vicepresidente Scopino in merito alla questione più urgente e sentita dall’opinione pubblica: la riapertura al traffico della provinciale per Montazzoli, chiusa con ordinanza della Provincia per permettere l’attivazione del cantiere al km 5.

«I lavori vanno avanti spediti, secondo il cronoprogramma fissato. – spiega Scopino – Abbiamo motivo di ritenere che gli interventi termineranno prima del previsto e comunque, prima di Ferragosto, nel periodo durante il quale c’è il maggior afflusso turistico nell’Alto Vastese, riapriremo la strada a senso unico alternato. Si renderà poi necessario richiudere al traffico la provinciale, per permettere il completamento degli interventi di messa in sicurezza, ma solo dopo il termine di questo periodo estivo di Ferragosto».

Francesco Bottone