Sorpreso in un locale notturno armato di coltello, pregiudicato denunciato dai Carabinieri. Arma sottoposta a sequestro.

A Venafro, i militari della locale Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un pregiudicato del luogo, in quanto durante un controllo eseguito all’interno di un locale notturno, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di genere vietato. L’arma è stata sottoposta a sequestro mentre l’uomo, che è stato fermato ed accompagnato in caserma per espletare tutte le formalità di rito, dovrà ora rispondere del reato di porto illegale di armi. Ulteriori indagini sono comunque tuttora in corso per accertare il motivo per il quale fosse armato di coltello.