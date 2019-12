Sosta selvaggia sui posti riservati ai disabili, giro di vite dei Carabinieri

ISERNIA – I Carabinieri della Compagnia di Isernia, hanno posto in essere un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle “soste selvagge” e a tutela dei diversamente abili che, sovente, trovano i loro parcheggi occupati da utenti insensibili che non hanno diritto alla sosta negli stalli dedicati. In particolare, nel corso del servizio, i militari hanno controllato 50 automezzi, elevate 15 violazioni al Codice della Strada per soste arbitrarie ai parcheggi riservati ai disabili e uso del telefono cellulare alla guida, quest’ultima fattispecie principale causa di incidenti stradali.