Spaccio di droga, espulso un cinese appena scarcerato

Sul fronte dell’attività di vigilanza e controllo delle persone pericolose per la sicurezza pubblica il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha emesso, negli ultimi giorni, cinque provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti giovani, tra i quali 2 donne, residenti in questa Provincia, di età compresa tra i 25 e i 32 anni.

Tutti hanno precedenti per reati contro il patrimonio e reati concernenti gli stupefacenti e per gli stessi è stata valutata l’attualità della pericolosità sociale.

E’ stato emesso anche un decreto di espulsione con contestuale ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un cittadino cinese di 44 anni, scarcerato dalla locale Casa Circondariale dopo aver scontato una pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.