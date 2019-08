Spaccio di droga in Molise, giro di vite dalla Finanza: cinofili in azione

Prosegue, dal capoluogo alla costa molisana, l’attività della Guardia di Finanza di Campobasso a tutela della sicurezza economico-finanziaria. Nell’ultimo periodo, in concomitanza con la stagione estiva, sono stati eseguiti 12 interventi in materia di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di 370 grammi di cocaina e 70 grammi tra eroina, hashish e marijuana, nonché di un coltello e tre bilancini di precisione.

Le attività antidroga hanno interessato, in particolare, i comuni di Campobasso, Sepino, Termoli, Campomarino e Ururi e sono state condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo.

Dodici le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria e alla competente Prefettura, di cui una processata per direttissima dal Tribunale di Larino e condannata a un anno e 4 mesi di reclusione proprio per spaccio di stupefacenti.