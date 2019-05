Spaccio di sostanze stupefacenti, molisano agli arresti domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare a un uomo della provincia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura cautelare, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Isernia, scaturisce dall’attività investigativa svolta dai citati militari, in cui sono emersi elementi di responsabilità dell’indagato circa la sua condotta criminosa nella continua cessione a terzi di droga. I Carabinieri, dopo aver rintracciato l’uomo nell’hinterland isernino e aver assolto le formalità di rito, lo hanno condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.