Spallata e organetto, la comunità degli “Schiavesi” a Roma sempre più viva

ROMA – Quando si parla di comunità vive, capaci di raccogliersi intorno a comuni valori, usi e tradizioni, il pensiero corre subito alla comunità degli Schiavesi che, ieri ha celebrato il suo ottavo incontro. Tantissime persone, oltre 550 hanno preso parte al tradizionale appuntamento annuale che è iniziato come solitamente avviene con la funzione religiosa, celebrata presso il Santuario della Madonna del Divino Amore dal Vescovo Claudio Palumbo e dal parroco Don Antonio Di Palma. Non è mancata la presenza del primo cittadino Luciano Piluso, a significare l’attenzione che l’amministrazione comunale ha per questo evento. A seguire il pranzo presso il ristorante “La Perla” a Castelgandolfo , accompagnato dalla musica e dai balli sino a tarda sera. Immancabili le note che hanno accompagnato il tradizionale ballo della “spallata” la cui origine si perde nella notte dei tempi e che ha la capacità di rendere l’atmosfera carica di emozione, coinvolgendo l’intera platea. A fine giornata la torta, a suggellare un momento davvero importante per la comunità degli schiavesi, unita più che mai ed un sentito ringraziamento agli organizzatori delle varie contrade e al coordinatore Nino Cirulli.

Tiberio La Rocca