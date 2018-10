Spara al nipote per errore, ma questa volta la braccata non c’entra

Incidente di caccia dovuto ancora una volta al fatto che si spara senza vedere la preda. Grave un quarantenne. Proprio nei giorni scorsi, alla vigilia della apertura della caccia al cinghiale in Molise, l’assessore regionale Cavaliere aveva raccomandato la massima attenzione.

(ANSA) – CASTIGLIONE OLONA (VARESE), 14 OTT – Un uomo, di 40 anni, questa mattina è stato ferito al volto e al collo da un colpo di fucile esploso dallo zio, di 66, durante una battuta di caccia a Castiglione Olona, centro del Varesotto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il cacciatore avrebbe colpito il nipote, anche lui impegnato a cacciare tra gli alberi, pensando di mirare a un fagiano dopo aver sentito dei rumori in un cespuglio. Il ferito è stato trasportato a Como in gravi condizioni, anche se cosciente: al momento non appare in pericolo di vita. Suo zio è stato denunciato per lesioni colpose.