Speciale coronavirus, torna in edicola il mensile l’Eco de l’Alto Molise – Vastese

Coronavirus in primo piano nel numero de l’Eco Alto Molise – Vastese in uscita nelle edicole. La vicenda dei 13 nonni della casa di riposo Tavola Osca trasferiti la notte del 6 aprile a Venafro e la testimonianza di una operatrice socio sanitaria, risultata positiva, aprono il mensile. Ed ancora, all’interno intervista all’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio che illustra i retroscena della sua caduta dopo quattro anni di governo. E poi due pagine a colori, grazie agli scatti di Claudio Vitale e Vittorio Labanca, che testimoniano quanto accade nei giorni di pandemia. Per lo sport, ormai fermo da due mesi, l’Eco propone la migliore Olympia Agnonese di sempre grazie ad un sondaggio votatissimo dai tifosi del Grifo. Ma tante altre le curiosità e notizie che potete trovare sul mensile che racconta del tuo territorio. Non resta che correte in edicola e prenotate una copia!

Ps. Per le note disposizioni governative che hanno bloccato anche il lavoro delle tipografie, questo numero uscirà in una forma inusuale rispetto al classico formato. Ai nostri affezionati lettori chiediamo pazienza.